В Мурманске перед Военно-морским музеем Северного флота состоится выставка ретроавтомобилей

7 сентября с 12 до 19 часов в городе-герое на улице Торцева, 15 сотрудники Военно-морского музея Северного флота с радостью встретят всех желающих ознакомиться с историей флота, увидеть ретроавтомобили и стать участниками увлекательных мероприятий.

На площадке перед музеем будет представлено более 15 автомобилей и мотоциклов старше 1985 года – «ГАЗ», «ВАЗ», «Москвич», «Запорожец» и многие другие.

Также перед гостями музея выступят вокально-инструментальный ансамбль тяжёлого авианесущего крейсера «Пётр Великий», команда черлидеров из Мурманска и автор проекта «Уличное пианино».

Кроме того, для юных посетителей музея будут организованы творческие мастер-классы: «Автомобиль из бумаги», «Песочная анимация» и «Рисование песком», беседы об автомобилестроении, познавательные лекции и многое другое.

Вход бесплатный. (6+)