В Мурманске передали очередную партию гуманитарной помощи для переселенцев из республик Донбасса, Украины и участников СВО

На базе регионального отделения общественной организации «Российский Красный Крест» состоялась выдача гуманитарной помощи переселенцам, приехавшим в Кольское Заполярье из республик Донбасса и Украины.

Неравнодушные северяне также приносят в пункт приёма помощь для мобилизованных и их семей. Свой вклад в сбор внесли сотрудники Центра добровольчества и молодежных движений, которые приобрели для участников специальной военной операции необходимые средства личной гигиены. Туалетная бумага, гели для душа, влажные салфетки, мыло и носки были переданы в Красный Крест.

Отметим, Центр развития добровольчества и поддержки молодёжных движений стал местом базирования регионального штаба Всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. Отвечая запросам времени, приоритетными задачами акции на прошлой неделе была избрана помощь участникам СВО и их семьям.

Выдача помощи нуждающимся в пункте, открытом Красным Крестом (г. Мурманск, просп. Кирова, 62а), осуществляется с 15 до 19 часов строго по предварительной записи.

Как сообщает региональный комитет молодёжной политики, сбор помощи открыт с понедельника по пятницу с 11 до 16 часов. Сдать можно вещи и продукты как для переселенцев, так и для участников специальной военной операции и их семей.

Кроме того, в регионе открыты пункты сбора гуманитарной помощи «Север Помогает» для северян, призванных в рамках мобилизации, а также участвующих в СВО. Каждый желающий может принести вещи, технику и предметы первой необходимости. Актуальный перечень можно уточнить по единому номеру +7-911-800-77-60. Адреса пунктов сбора размещены по ссылке.