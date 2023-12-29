В Мурманске первые жильцы нового дома на улице Анатолия Бредова получили ключи

Сегодня губернатор Мурманской области Андрей Чибис и глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин вручили ключи от квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Напомним, строительство началось в этом году, на данный момент дом готов и уже введен в эксплуатацию. Новые квартиры предусмотрены также для переселенцев из аварийного фонда. Одна из квартир - на первом этаже - предназначена для будущего жильца с ограниченными возможностями здоровья. Там установлены раздвижные двери, расширены проёмы для проезда коляски, а также специальный пандус у входной группы в подъезд.

Как сообщает администрация города Мурманска, также выполнены все работы по благоустройству территории. Это наружное освещение, площадка со спортивным и игровым комплексом, отдельная зона с лавочками для отдыха жильцов и парковка на 10 машиномест.

- Этот объект – символ возрождения жилищного строительства в Мурманске. В доме 21 квартира, работы были выполнены быстро, четко и качественно. Совместно с администрацией города Мурманска мы прорабатываем вопрос дальнейшего расширения жилищного строительства, чтобы этот микрорайон оживал и в нем появлялись новые дома. Я поздравляю молодых ребят с получение нового жилья и с наступающим Новым годом, - сказал Андрей Чибис.

- В дальнейшем продолжим заниматься микрорайоном, здесь стоят несколько деревянных аварийных домов, которые планируем снести, будем готовить проект по благоустройству территории. Также в планах проектирование и строительство нескольких новых домов, - отметил Юрий Сердечкин.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26444&page=1