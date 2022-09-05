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Мурманская область. Арктика (16+)05.09.22 11:00

В Мурманске первый этаж МФЦ Первомайского округа закрывают на ремонт

С 5 сентября первый этаж отделения МФЦ Первомайского округа закрывается на капитальный ремонт. Чтобы проведение работ никак не отразилось на удобстве получения услуг мурманчанами, на улице Щербакова, 26 будут функционировать 8 окон приёма. Об этом сообщила руководитель МФЦ Мурманской области Ольга Ярыченко.

«Приём документов по регистрационному, паспортному и миграционному учету, а также на замену водительского удостоверения и выдача справок формы 9 для жителей Первомайского округа будет осуществляться на втором этаже МФЦ, расположенного на улице Щербакова. Здесь же будет происходить выдача документов по ранее принятым заявлениям», – объяснила она.

Прийти за готовыми документами можно со вторника по пятницу с 10.00 до 18.30, а в субботу – с 10.00 до 15.30.

За оказанием остальных услуг северянам придётся обращаться в другие офисы многофункциональных центров. Например, в ТРЦ «Форум» или отделение на проспекте Ленина, 45, в офис на улице Комсомольская, 10. Кроме этого, принимать заявителей с 9 сентября начнёт отделение МФЦ Ленинского округа, расположенное на улице Хлобыстова, 26.

«Капитальный ремонт на Хлобыстова завершён, сотрудники вернутся из офиса в ТЦ «Форум» в своё здание. Совсем скоро мы объявим дату торжественного открытия», – подчеркнула Ольга Ярыченко.

Как напоминает региональное Министерство цифрового развития, с 1 июля 2022 года все многофункциональные центры Мурманской области перешли на централизованный формат работы.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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