В Мурманске планируется к реализации проект комплексного развития территории в Ленинском округе при участии «ДОМ.РФ»

На участке 16,38 га планируется построить больше 100 тысяч кв. метров жилья.

«Мы буквально возрождаем жилищное строительство в регионе впервые со времён СССР. А льготные программы, действующие в регионе, «Арктическая ипотека» под 2% и «Семейная ипотека» под 6% делают покупку квартиры более доступной. Совместно с ДОМ.РФ продолжаем системную работу по созданию новых микрорайонов, в том числе в самом сердце Мурманска — всего в нескольких километрах от центра. И сейчас ещё один федеральный застройщик заходит в регион. Но что важно: комплексное развитие территорий — это не только строительство жилья, это формирование городской среды с необходимой инфраструктурой, зелёными зонами, общественными пространствами. Именно такой подход позволяет людям получать не просто квартиры, а качественно новый уровень и комфорт для жизни. Уверен, что проект, который стартует в Ленинском округе, станет ярким примером такого подхода и даст новый импульс развитию города», – отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

По результатам аукциона масштабный проект будет реализовывать группа компаний «Аквилон» из Архангельской области. Площадка под строительство нового микрорайона находится на Верхне-Ростинском шоссе в 3,5 км от центра Мурманска.

По условиям договора КРТ, помимо строительства многоэтажных жилых домов, на территории предполагается обустройство детских и спортивных площадок, размещение объектов инфраструктуры, проведение благоустройства и озеленение.

«Группа имеет большой опыт реализации программ комплексного развития территорий в разных регионах, прежде всего, — в Арктической зоне. В рамках действовавшей с 2011 года в Архангельске городской программы развития застроенных территорий компания за свой счёт расселила аварийные деревянные дома на пяти территориях, здесь построено около 180 тысяч кв. метров нового жилья, детсад, обустроены два сквера. Сейчас в Архангельской области реализуем восемь проектов КРТ с расселением 56 ветхих домов под строительство около 300 тысяч кв. метров жилья. Такие проекты также реализуются группой в Москве, Нижнем Новгороде и Иваново — суммарно на 365 тысяч кв. метров недвижимости, включая редевелопмент и объекты социальной сферы. Это серьёзная финансовая и социальная нагрузка, но мы берём на себя эти обязательства и успешно их выполняем. Поэтому уверены, что новый проект в Мурманске будет реализован в установленный договором срок», — пояснил председатель правления группы «Аквилон» Александр Фролов.

Проект планируется реализовать в течение 10,5 лет.

«ДОМ.РФ» с 2021 года реализует участки по всей стране под реализацию проектов комплексного развития незастроенных территорий. На сегодняшний день это один из самых востребованных механизмов, который выгоден как инвесторам, так регионам, так и будущим собственникам жилья, поскольку позволяет снизить расходы на начальном этапе, даёт возможность создать новую комфортную городскую среду на месте территорий, потерявших свои функции, в конечном итоге — уменьшить цену квадратного метра. Сейчас в работе у компании — 122 проекта в 51 регионе под строительство более 25 млн кв. метров жилья. В семи субъектах в рамках таких проектов уже сдано около 300 тысяч кв. метров жилья со всей необходимой инфраструктурой», — отметил директор по реализации федерального имущества «ДОМ.РФ» Николай Сарокваша.

Как отмечает региональное Министерство строительства, сегодня в Мурманской области уже возводится 20 многоквартирных домов, 80% квартир в которых предназначены для продажи в рынок. Кроме того, ранее правительство региона заключила соглашения на строительство 1 млн кв. метров жилья в течение 10 лет с такими крупными федеральными застройщиками, как «Глоракс», «ГСД» и «Самолёт».

