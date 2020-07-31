В Мурманске продолжается реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Наш город одним из первых в России закончил выполнение основного объёма работ по федеральной программе.

В этом году Мурманск не сбавляет обороты в реализации дорожной кампании. Сейчас подрядчик ведёт активную работу на улице Морской. На этом участке обновят покрытие проезжей части и тротуара, заменят бортовой камень, приведут в порядок элементы инженерных сетей.

– Всего на этом объекте будет заменено около 7 тысяч квадратных метров дорожного полотна, – рассказал руководитель ММБУ «Управление дорожного хозяйства», депутат Совета депутатов города Мурманска Станислав Ланин. – Параллельно ведутся работы во всех округах заполярной столицы.

В этом году в Мурманске планируется отремонтировать почти 300 тысяч квадратных метров асфальта.