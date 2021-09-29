В Мурманске планируют начать работы по удалению аварийных деревьев с 1 октября

Специалистами ФГБУ науки Полярно-альпийского ботанического сада-института им. Н.А. Аврорина Кольского научного центра РАН проведена оценка аварийности древесных растений города Мурманска. Сформирован отчёт о научно-исследовательской работе о состоянии зелёных насаждений, произрастающих на проспекте Ленина, улицах Академика Книповича, Челюскинцев, Профсоюзов, Воровского, Карла Маркса, Капитана Егорова, Хлобыстова, Адмирала флота Лобова.

По результатам диагностики выявлено, что отдельные обследованные деревья (тополь, рябина, берёза) имеют многочисленные повреждения стволов, корней и кроны, заражены грибковыми заболеваниями, заселены стволовыми вредителями, имеют признаки отмирания, а значит, потенциально подвержены падению. В этой связи и с целью предупреждения причинения вреда здоровью и имуществу горожан специалистами рекомендовано полное удаление больных деревьев. Кроме того, своевременное проведение таких мероприятий позволит избежать формирования новых очагов вредителей и распространения инфекции.

Начать работы по удалению аварийных деревьев планируется с 1 октября. Уже летом взамен на указанных улицах, помимо распространённых в нашем городе рябин, будут высажены клены и сирень. Количество новых саженцев превысит число удалённых растений. Компенсационное озеленение продолжится и в 2023 году. Эти работы – часть мероприятий по формированию единого зелёного каркаса города.