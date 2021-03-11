В Мурманске планируют провести заседание экспертного совета по здравоохранению при комитете Совфеда по социальной политике

Возможность проведения в Мурманске выездного заседания экспертного совета по здравоохранению при комитете Совета Федерации по социальной политике обсудили сегодня в ходе рабочей встречи губернатор Андрей Чибис и сенатор от Мурманской области Татьяна Кусайко.

На мероприятии с участием ведущих экспертов России в области медицины, представителей федеральных профильных ведомств предлагается обсудить проблемы и пути совершенствования оказания помощи людям с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Глава региона поддержал поступившее предложение, поблагодарив сенатора за активную работу.

«Искренне рад, что у нас есть сенатор, который борется за интересы жителей Мурманской области и так активно занимается темой здравоохранения, в том числе вы помогаете реализовать проект по реконструкции онкодиспансера. Конечно, приезд экспертов и обсуждение наболевших вопросов медицины – важное для региона событие», – сказал глава региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Татьяна Кусайко выразила признательность правительству и лично губернатору за всестороннюю поддержку, отметив, что охрана здоровья северян – общая задача. На встрече парламентарий вручила первому заместителю губернатора Мурманской области Оксане Демченко Благодарность председателя СФ. Высокая награда объявлена за большой вклад в борьбу с распространением коронавирусной инфекции и обеспечение устойчивой работы системы здравоохранения.