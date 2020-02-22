В Мурманске планируют создать парк Победы

В честь 75-летия Победы в Мурманской области пройдёт больше праздничных и тематических мероприятий. Сценарий торжественного парада 9 мая в Мурманске наполнят новыми решениями и историческими реконструкциями, событийный план дополнят с акцентом на молодежь. Об этом сегодня заявил губернатор Андрей Чибис, открывая вчера заседание организационного комитета «Победа».

«Мы максимально расширим число мероприятий, добавим современные технологии для того, чтобы молодое поколение прочувствовало этот подвиг и эту общую боль Победы, сохранило память о Великой Отечественной войне», – сказал губернатор.

В своём выступлении Андрей Чибис также обратил внимание на то, как важно сейчас проявлять заботу о ветеранах, детях войны, тружениках тыла, свидетелях исторических событий, которых с каждым годом остается всё меньше. Глава региона напомнил, что по его поручению в Мурманской области единовременная региональная выплата ветеранам Великой Отечественной войны и всем приравненным к ним категориям увеличена вдвое и теперь составляет 10 тысяч рублей.

На заседании оргкомитета обсудили ряд ключевых мероприятий, которые запланированы в регионе. Так, к 75-летию Победы приурочена общероссийская акция «Лес Победы», она пройдёт в рамках проекта «Сад памяти – сад жизни».

Также планируется расширить корпус «Волонтёров Победы». Как и в МАГУ, свой штаб добровольцев появится в Мурманском государственном техническом университете. Кроме того, в ближайшее время в широкое обсуждение будет запущен проект по созданию парка Победы в Мурманске, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.