В Мурманске планируют возобновить морские прогулки по Кольскому заливу

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, правительством Мурманской области представлен обновленный план развития региона «На Севере – жить!». В стратегию, рассчитанную до 2030 года, вошли 218 мероприятий, направленных на развитие экономики, системы образования и подготовки кадров для Арктики, социальной политики, медицины, транспортной инфраструктуры, жилищного строительства и ЖКХ, а также других важных сфер.

Как отмечает vk.com/serdechkinid, например, в план по развитию территории города Мурманска вошли обустройство набережной на улице Подгорной, прогулочно-рекреационного маршрута с устройством набережных озёр, благоустройство парка аттракционов на Семёновском озере, морского вокзала с возобновлением морских прогулок, ремонт и благоустройство мемориала «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.».

План «На Севере – жить!» основан на национальных целях, обозначенных Президентом России Владимиром Путиным, и синхронизирован с национальными проектами.