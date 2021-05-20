Мурманская область. Арктика (16+)20.05.21 08:45
В Мурманске по 1/2 проезжей части улицы Адмирала флота Лобова будет ограничено движение автотранспорта
В связи с постановлением администрации города Мурманска №1329 будет ограничено движение всех видов транспорта по 1/2 проезжей части улицы Адмирала флота Лобова - от улицы Ушакова до улицы Алексея Позднякова в восточном направлении - с 8 часов 20 мая до 20 часов 30 сентября.
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