В Мурманске по Арктической концессии построят физкультурно-оздоровительный комплекс с дорожками для керлинга

Физкультурно-оздоровительный комплекс станет вторым спортивным объектом, который построят в регионе по механизму государственно-частного партнёрства. И первым, возведенным по Арктической концессии. На реализацию проекта предусмотрено финансирование из федерального бюджета в размере 65,4 млн рублей.

В Мурманске построят физкультурно-оздоровительный комплекс на улице Старостина с дорожками для керлинга и залом для занятий художественной гимнастикой. Соответствующее концессионное соглашение заключили в правительстве Мурманской области.

В присутствии главы региона Андрея Чибиса участие в подписании соглашения приняли министр спорта Светлана Наумова и руководитель Министерства строительства Алексей Грачиков, со стороны частного инвестора – Николай Адюков, генеральный директор ООО «Первая мурманская инфраструктура спорта» (АО «ТРАНСПРОЕКТ групп»). Проект включён в государственную программу Мурманской области «Физическая культура и спорт», его реализация будет способствовать удовлетворению потребности северян в качественной спортивной инфраструктуре, сообщают в правительстве.

Физкультурно-оздоровительный комплекс станет вторым спортивным объектом, который построят в регионе по механизму государственно-частного партнёрства. И первым, возведенным по Арктической концессии. На реализацию проекта предусмотрено финансирование из федерального бюджета в размере 65,4 млн рублей.

«Соответствующая проектная документация подготовлена. Предполагается, что физкультурно-оздоровительный комплекс станет базой для проведения тренировок и региональных соревнований по целому ряду дисциплин: художественной гимнастике, мини-футболу, баскетболу, волейболу, настольному теннису, танцам и другим. Новый комплекс будет оборудован двумя дорожками для керлинга, что позволит развивать в регионе еще один олимпийский вид спорта. Современный спортивный объект в этой части города Мурманска действительно необходим. Общий объём планируемых инвестиций — 1,2 млрд рублей, при этом доля регионального финансирования составит порядка 15%», – отметил губернатор.

Спортивные залы предусматривают посадочные места для зрителей, включая места для маломобильных групп населения. Строительные работы планируется начать в 2024 году.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, разработка проекта физкультурно-оздоровительного комплекса велась Корпорацией развития Мурманской области совместно с АО «ТРАНСПРОЕКТ Групп», имеющей успешный опыт реализации инфраструктурных проектов в России и странах СНГ общим объемом инвестиций более 3,5 трлн рублей.

Фото и видео: https://vk.com/video537777114_456242559