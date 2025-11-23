Коротко и ясно: региональный Росреестр назвал самые короткие географические названия в Мурманской областиСтудентка из немецкого городка превращает кроссовки в арт-объекты, а корове из Аризоны, сбежавшей с бойни, подарили вторую жизнь – наш пёстрый мир
Мурманская область. Арктика (16+)23.11.25 08:00

В Мурманске по многоквартирному дому на улице Генералова, признанному аварийным и подлежащим сносу, введён режим повышенной готовности

21 ноября состоялось заседание городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по ситуации с домом № 7/26 по ул. Генералова. По признанному аварийным и подлежащим сносу многоквартирному дому введён режим повышенной готовности.

Как отметил глава города Мурманска Иван Лебедев, эта необходимая мера связана с порывом на системе теплоснабжения на вводе в дом и утечкой теплоносителя. Ремонтные работы провести не представляется возможным из-за аварийного статуса жилого здания.

— Нахождение людей, а тем более проведение каких-либо работ в техническом подполье с аварийными несущими балками, разрушениями фундамента и других несущих конструкций, попросту опасно, — сообщил Иван Лебедев.

Как отмечает администрация города Мурманска, ещё год назад, в ноябре 2024 года ММКУ «Управление капитального строительства» подтвердило ухудшение технического состояния несущих конструкций дома. После чего было издано постановление о проведении мероприятий по отселению граждан, проживающих в доме, в срок до 5 декабря 2024 года. Все жильцы были уведомлены неоднократно. Однако, в комитет имущественных отношений администрации города Мурманска заявлений на предоставление маневренного фонда от мурманчан не поступало.

Сейчас в доме остается 7 нерасселённых квартир, при этом фактически семьи проживают только в 4 квартирах.

Комитетом имущественных отношений города ведётся постоянная работа по информированию проживающих о возможности предоставления маневренного жилья.

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31339&page=1

