В Мурманске по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» и плана «На Севере — жить» завершён ремонт на улице Александра Невского

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Мурманске завершен ремонт на улице Александра Невского. В частности, обновлен участок дорожной сети от проспекта Героев-североморцев до улицы Вице-адмирала Николаева.

В процессе ремонта обновлено порядка 5 тысяч кв. метров дорожного полотна проезжей части и тротуаров, заменили более 980 м бортового камня вдоль дороги, а также восстановили колодцы и заменили люки.

Дополнительно в рамках плана «На Севере — жить» на средства областного дорожного фонда на данной улице обновлены тротуары.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/