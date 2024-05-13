В Мурманске по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» начат ремонт улицы, ведущей к спортивной школе

В Мурманске начались дорожные работы на одном из самых протяжённых городских участков – улице Гвардейской в Октябрьском административном округе, которая ведёт к спортивной школе. Ремонт проводится в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, на сегодняшний день дорожники выполняют работы на тротуарах. Выполняется разборка покрытия, разработка грунта, нарезка корыта. По контракту планируется обновить более 4 тысяч квадратных метров пешеходной зоны улицы.

Отметим, дорога ведёт к спортивной школе №12 по художественной гимнастике. Обучающиеся данной школы являются победителями и призёрами соревнований всероссийского, федерального, регионального и муниципального уровней.

Фото: https://gov-murman.ru