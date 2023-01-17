В Мурманске по поручению губернатора отремонтировали ещё одну крышу многоквартирного дома

Жильцы дома №29 на проспекте Ленина Мурманска в 2022 году обратились в Фонд капитального ремонта Мурманской области с жалобами на частичное разрушение фасада. Обследование здания показало, что причиной проблемы стала протекающая кровля.

По решению главы региона Андрея Чибиса на корректировку проекта и капитальный ремонт крыши из областного бюджета были выделены необходимые средства. После корректировки проекта стоимость работ составила более 21 миллиона рублей.

В конце августа к работам приступила строительная организация «Легион», которая стала победителем электронного аукциона и к концу года капитально отремонтировала крышу.

Как сообщает Министерство строительства Мурманской области, за это время подрядчик полностью отремонтировал стропильную систему и вентиляционные шахты, заменил кровельное покрытие, установил новую систему водоотвода с электроподогревом, а также уложил современный утеплитель на чердачном перекрытии. На завершающем этапе капитального ремонта работники заменили пожарную лестницу и установили противопожарные двери входа в чердачное помещение.

Фото: https://gov-murman.ru