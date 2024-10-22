В Мурманске по проезду к памятнику Защитникам Советского Заполярья вводятся временные ограничения остановки и стоянки автотранспорта

Завтра, 23 октября, в 10 часов в Мурманске на мемориальном комплексе «Защитникам Советского Заполярья в Великой Отечественной войне» состоится торжественный митинг, посвящённом 80-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.

В мероприятии примут участие губернатор Мурманской области, представители правительства региона, командования Северным флотом, Мурманской областной Думы, администрации Мурманска и близлежащих муниципальных образований, ветеранских и военно-патриотических объединений Мурманской области, образовательных организаций, гражданского общества.

Участники почтят память погибших минутой молчания. Затем состоится церемония возложения цветов к Вечному огню и взятие его частицы для зажжения огня памяти на мемориальном комплексе «Долина Славы».

По окончании митинга гости смогут познакомиться с тематическим мультимедийным шоу «Реквием».

В связи с этим, согласно постановлению администрации города Мурманска №3509, будут введены временные ограничения остановки и стоянки, прекращено движение всех видов транспортных средств, за исключением имеющих спецпропуска установленного образца, по проезду к памятнику Защитникам Советского Заполярья с 00 часов до 12 часов 23 октября 2024 года.

Указанный участок будет освобождён от транспорта.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28706&page=1