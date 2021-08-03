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Мурманская область. Арктика (16+)03.08.21 17:30

В Мурманске по проезжей части проспекта Ленина будет ограничено движение автотранспорта

В связи с постановлением администрации города Мурманска от 22.07.2021 с 8 часов 4 августа до 17 часов 27 августа будет ограничено движение всех видов транспорта на участке длиной 30 метров по проезжей части проспекта Ленина в районе дома № 90 в южном направлении.

 

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