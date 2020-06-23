В Мурманске по проезжей части улицы Скальной будет ограничено движение всех видов транспорта

В Мурманске в связи с производством работ по замене участка тепловой сети и в целях обеспечения безопасности дорожного движения будет ограничено движение всех видов транспорта по ½ проезжей части улицы Скальной в районе дома № 9 в южном направлении - с 8 часов 25 июня до 17 часов 2 июля.

Также будет закрыто движение всех видов транспорта на проезде вдоль дома № 10 по улице Скальной - с 8 часов 25 июня до 17 часов 17 июля.