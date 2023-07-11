Мурманская область. Арктика (16+)11.07.23 11:00
В Мурманске по просьбе жителей многоквартирного дома отремонтировали крыльцо
В адрес Министерства государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области поступило обращение жильцов многоквартирного дома №3 по улице Олега Кошевого в городе Мурманске. Среди прочего, заявители жаловались на аварийное состояние крыльца.
В ходе внеплановой проверки, проведенной 23 марта 2023 года, государственным жилищным инспектором был подтверждён факт ненадлежащего состояния крыльца.
ТСЖ «Кошевого 3» было выдано предписание, обязывающее до 25 июня провести ремонт, устранив провалы и прогибы ступеней, углубления, трещины, выбоины, сколы.
16 июня ТСЖ отчиталось о выполнении ремонта, сообщает Министерства государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области.
Фото: https://gov-murman.ru
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