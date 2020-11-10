В Мурманске по ул. Софьи Перовской запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта

В Мурманске будет освобождено от транспорта, запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта, за исключением имеющего спецпропуска установленного образца, в уширении проезжей части в районе дома № 5 по ул. Софьи Перовской - с 00 до 21 часов 10 ноября.