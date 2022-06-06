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Мурманская область. Арктика (16+)06.06.22 10:00

В Мурманске победитель VI Национального чемпионата «Абилимпикс» получил сертификат на дополнительное образование и приобретение технических средств реабилитации

В Мурманске прошло награждение победителя VI Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» президентской платформы «Россия – страна возможностей» для участников из Мурманской области.

«Всегда приятно встречать людей, увлечённых своим делом, заряженных, волевых и целеустремлённых. Чемпионат «Абилимпикс» та самая площадка, которая объединяет такую творческую и трудолюбивую аудиторию, где каждый участник имеет возможность проявить свои таланты и профессиональные навыки. Поддержка этого движения, развитие доступной среды для реабилитации и самореализации граждан с ограничениями по здоровью, поиска достойной и интересной работы для нас принципиально важная задача, которую правительство Мурманской области обязательно продолжит осуществлять», - отметил Юрий Фомин, заместитель губернатора Мурманской области.

Сертификаты можно использовать на оплату дополнительного профессионального образования или приобретение технических средств реабилитации. Как реализовать сертификат – решает сам победитель.

«Награждение победителей чемпионатов «Абилимпикс» целевыми сертификатами на дополнительное образование или покупку технических средств реабилитации стало возможным в результате межведомственной работы нескольких министерств по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина. Мы отмечаем большой интерес к мероприятию в регионах и всестороннюю поддержку чемпионата со стороны региональных администраций. Уверен, что все участники «Абилимпикс» могут добиться успеха и в других проектах президентской платформы «Россия – страна возможностей», продемонстрировать многогранность своих талантов и реализовать профессиональный и творческий потенциал», – подчеркнул первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.

В 66 субъектах Российской Федерации сертификаты получат 460 победителей VI Национального чемпионата «Абилимпикс» в трех категориях – среди школьников, студентов и специалистов. Из них 154 участника получат сертификаты на 100 тысяч рублей за первое место, 154 участника – сертификаты на 75 тысяч рублей за второе место, 152 конкурсанта – сертификаты на 50 тысяч рублей за третье место.

«Движение «Абилимпикс» — это не только конкурс для людей с инвалидностью, - прокомментировал руководитель Национального центра «Абилимпикс», проректор Института развития профессионального образования Игорь Грибанов. — Это системная работа по мотивации людей с инвалидностью, по выстраиванию их профессиональной траектории. А приобретенные технические средства реабилитации помогут реализовать свой потенциал на учебе и на рабочем месте. Сертификаты позволят людям с инвалидностью получить дополнительное образование и стать специалистами с более широким набором компетенций, что увеличит возможности для самореализации. И это важно не только для развития социальной сферы, но и положительно отразится на экономике региона, где живут и работают такие специалисты».

Победители в категориях «студенты» и «специалисты» получают сертификаты самостоятельно. Победителям в категории «школьники» сертификаты предоставляются их родителям или законным представителям. Срок действия документа не ограничен.

«В 2020 году я принял участие в V региональном чемпионате «Абилимпикс» и занял 1-е место. Затем прошел отборочные соревнования в Национальный чемпионат. Жаль, что на тот момент я не мог видеть своих соперников, так как была пандемия и соревнования проходили в дистанционном формате, общались только с главным национальным экспертом. Но тем и сложнее было, я не видел в каком направлении работают другие конкурсанты. Какое же было наше удивление, когда мы узнали, что я стал Победителем VI Национального чемпионата «Абилимпикс». Сейчас я учусь в Кольском транспортном колледже, по профессии «Слесарь по ремонту автомобилей». Мне всегда нравились профессии, где нужно работать своими руками, и ты видишь результат своей работы. Я рад своей победе. Спасибо за сертификат. Я найду ему достойное применение, получив дополнительное профессиональное образование, ведь учиться профессии — это всегда хорошо, чем больше знаний и умений, тем больше шансов хорошо трудоустроиться. Ну, конечно, часть денежного вознаграждения я хотел бы потратить на технические средства обучения, которые необходимы в нашем современном мире, если предстоит дистанционное обучение. Хороший ноутбук, мне бы не помешал», - поделился Алексей Бортник, победитель по компетенции «Резьба по дереву».

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, чемпионаты по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» являются частью президентской платформы «Россия – страна возможностей». Движение обеспечивает эффективную профессиональную ориентацию и мотивацию инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья к получению профессионального образования, содействие их трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе. Оператором чемпионатного движения «Абилимпикс» в России является Национальный центр «Абилимпикс», созданный на базе ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования».

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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