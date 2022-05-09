В Мурманске почтили память бойцов оленетранспортных батальонов

В торжественном митинге, прошедшем 8 мая возле памятника «Подвигу бойцов оленетранспортных батальонов - защитников советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», принял участие депутат регионального парламента Михаил Белошеев.

Обращаясь к присутствующим, парламентарий напомнил, что Великая Отечественная война длилась 1418 дней и впервые в истории длительные боевые действия велись в условиях полярной зимы крупными массами войск.

- Одной из самых серьёзных проблем для командования Карельского фронта в начале зимы 1941 года стало обеспечение транспортного сообщения на огромной по протяженности линии боевых действий. Из-за отсутствия дорог и глубокого снежного покрова практически невозможным было передвижение тракторов, грузовиков и гужевого транспорта, - продолжил Михаил Белошеев. – В таких условиях с поставленными задачами могли справиться только саамы-оленеводы, которые и составили ядро оленетранспортных батальонов. Из глубокого тыла противника их силами было вывезено более десяти тысяч раненых солдат, доставлено к переднему краю восемь тысяч бойцов и семнадцать тысяч тонн боеприпасов. Кроме того, оленьи упряжки эвакуировали из тундры 162 самолёта.

Депутат отметил, что жители Мурманской области помнят и свято чтут память тех, кто ценой собственной жизни отстоял свободу будущих поколений.

Память бойцов почтили минутой молчания и возложением цветов к памятнику.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/23812/