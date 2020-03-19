В Мурманске почтили память моряков-подводников

В храме Спас-на-Водах состоялась торжественная литургия, на которой присутствовали спикер регионального парламента Сергей Дубовой, первый заместитель председателя Думы Владимир Мищенко, председатели профильных комитетов Михаил Ильиных и Валерий Пантелеев, ветераны подводного флота, представители общественных организаций.

После богослужения участники мероприятия почтили память подводников минутой молчания и возложили цветы к рубке подводной лодки «Курск».

Сергей Дубовой отметил, что сегодня мы чтим память ребят, которые были беспредельно преданны Отечеству и морю, влюбленных в свое нелегкое дело.

- Именно такими мы запомнили экипажи «Курска», «Комсомольца», К-19, К-8. Мы помним каждого, кто не вернулся с похода, поименно. И мы, северяне, всегда считали и считаем их своими, родными, - подчеркнул спикер.