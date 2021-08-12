В Мурманске почтили память моряков, погибших на атомном подводном ракетном крейсере «Курск»

Сегодня мног8ие горожане приняли участие в церемонии возложения цветов, посвященной 21-й годовщине со дня гибели атомного подводного ракетного крейсера «Курск».

12 августа 2000 года подводная лодка К-141 «Курск», участвуя в военно-морских учениях, затонула в Баренцевом море, в 175 км от Североморска на глубине 108 метров. Все 118 членов экипажа, находившиеся на борту, погибли.

– Сегодняшняя дата - одна из самых трагических для современной истории России, – отметил Михаил Белошеев, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска. – Важно, что мы создали мемориал «Морякам-подводникам, погибшим в мирное время». Поименно мы храним память о всех погибших членах экипажа атомного подводного ракетного крейсера «Курск». Герои навсегда останутся в наших сердцах.