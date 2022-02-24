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Мурманская область. Арктика (16+)24.02.22 09:30

В Мурманске почтили память павших защитников Заполярья

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в военно-патриотической акции «Выстрел Памяти» на территории мемориального комплекса «Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» приняли участие губернатор Андрей Чибис, помощник Президента России Владимир Мединский, сенатор Татьяна Сахарова, глава регионального парламента Сергей Дубовой и заместитель председателя областной Думы Евгений Никора, командующий Северным флотом Александр Моисеев, главный федеральный инспектор по Мурманской области Андрей Калинин, руководители силовых структур, представители муниципального образования.

Сергей Дубовой отметил, что сегодня мы чествуем защитников Отечества, отдаём дань глубокого уважения, прежде всего, людям ратного труда, как ветеранам, так и молодым:

— Служба Отечеству – это не только святая обязанность, это верность, честь, доблесть и мужество, стремление защищать родную землю, как говорится, до последнего. В этот праздничный день мы вспоминаем наших соотечественников, освободивших мир от страшной беды в 40-е годы. Тех, для кого «долг», «честь», «патриотизм» были не просто словами, а жизненными принципами. Именно любовь к Отечеству, горячее желание отстоять родную страну от врага придавали им сил. И ныне все известные и безымянные герои связаны незримой нитью памяти. Мы помним об их великом подвиге. Вечная им слава!

Память павших защитников Заполярья почтили минутой молчания и возложением цветов к Вечному огню. В честь подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны и всех погибших воинах был произведен одиночный орудийный выстрел.

 

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/22915/

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