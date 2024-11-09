В Мурманске почтили память погибших членов экипажа траулера «Онега»

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера на территории мемориального комплекса «Морякам, погибшим в мирное время» прошло мероприятие, посвященное памяти членов экипажа траулера «Онега».

Ранее по инициативе родственников погибших была выполнена реконструкция постамента «Якорь», под которым заложена капсула с морской водой. Вокруг якоря — 30 искусственных волн, 24 из них выполнены из чёрного гранита, шесть — металлические с подсветкой. На памятном знаке установлены мемориальные таблички.

Собравшиеся почтили память моряков минутой молчания и возложили к постаменту цветы. Заупокойную литию по трагически усопшим морякам и обряд освящения провел настоятель храма Спаса на водах протоиерей Андрей Амелин.

Напомним, рыболовное судно «Онега» потерпело крушение в Баренцевом море вблизи архипелага Новая Земля в декабре 2020 года. В воде оказались 19 членов экипажа из Мурманска, Архангельска, Ростовской и Курской областей. 17 моряков погибли.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28815&page=1