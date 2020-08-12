В Мурманске почтили память погибших моряков подлодки «Курск»

Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев и глава администрации города Мурманска Евгений Никора приняли участие в мероприятиях, посвященных 20-й годовщине со дня гибели атомного подводного ракетного крейсера «Курск».

– Это трагедия, потрясшая всю нашу страну, прошла через сердце и душу каждого жителя Кольского края. Я хорошо помню тот год, свои личные эмоции, ту едва теплящуюся надежду, которая была потеряна, – сказал Евгений Никора. – Каждый год в этот день мы собираемся у мемориала «Морякам-подводникам, погибшим в мирное время», вспоминаем тех героических людей, которые отдали свою жизнь, но остались верны своему воинскому и профессиональному долгу. Мы стараемся сделать так, чтобы это место, памятное для всего региона, для города-героя Мурманска, сохраняло свои особые черты, свою атмосферу.

– Мурманск – заполярный морской город, и мы, мурманчане, хорошо знаем, насколько беспощадным может быть наше северное море, – отметил Андрей Сысоев. – Эту трагедию мы переживали и переживаем как свою личную. Каждый из моряков останется в нашей памяти и нашем сердце. Особые слова благодарности митрополиту Мурманскому и Мончегорскому Митрофану за неоценимый подарок – 4 иконы с изображением ликов погибших подводников в обрамлении.