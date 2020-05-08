В Мурманске почтили память портовиков, погибших в годы Великой Отечественной войны

Сегодня представители АО «Мурманский морской торговый порт», Мурманского филиала ФГУП «Росморпорт», Администрации морских портов Западной Арктики, компании «МАСКО», «Мурманского балкерного терминала» возложили цветы к памятнику портовикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Торжественная церемония прошла с учётом мер, направленных против распространения новой коронавирусной инфекции.

«Мы чтим каждого героя. И в эти дни с особой остротой понимаем, что без их подвига не было бы ни нас, ни нашей счастливой жизни, ни мирного созидательного труда современного Мурманского морского торгового порта и всех, кто связан с морем», - отметил генеральный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов.

Руководитель старейшего предприятия Мурманска рассказал, что в рамках подготовки празднования 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне на предприятии была проведена серьезная работа с архивными документами. В результате уточнения и сверки данных из архива АО «ММТП» и публикуемых новых документов Министерства обороны РФ более чем на сто человек дополнился список мурманских портовиков, награжденных орденами и медалями за выполнение заданий и проявленное мужество в годы Великой Отечественной войны. Большой объем исследовательских работ был выполнен работниками и ветеранами предприятия Алексеем Абрамовым, Юрием Шумилкиным, Ольгой Голдобиной, Сергеем Чадаевым.

«Все мы – родом из той Великой Победы. И с годами её значение проявляется ещё более ярко. Она живет в наших сегодняшних делах, в нашем ответственном отношении к памяти, к своему делу, к родному городу и краю. Нам есть, на кого равняться. И пока мы помним о подвиге наших предшественников, у нас есть будущее. А помнить мы будем всегда! С праздником! С Днем Победы!» - сказал Алексей Рыкованов.

Напомним, в годы Великой Отечественной войны мурманские портовики обработали более двух миллионов тонн грузов, необходимых на фронте и в тылу. 103 портовика погибли на своем трудовом посту. Более 300 получили ранения. Многие были отмечены высокими государственными наградами. За период Великой Отечественной войны Мурманскому морскому торговому порту трижды вручали переходящее Красное знамя Государственного Комитета обороны и десять раз – переходящее Красное знамя Наркомфлота.