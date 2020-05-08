Акция «Георгиевская ленточка» состоялась на причалах Мурманского морского торгового портаВ конкурсе #окновпобеду уже приняли участие более 500 северян
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)08.05.20 14:35

В Мурманске почтили память портовиков, погибших в годы Великой Отечественной войны

Сегодня представители АО «Мурманский морской торговый порт», Мурманского филиала ФГУП «Росморпорт», Администрации морских портов Западной Арктики, компании «МАСКО», «Мурманского балкерного терминала» возложили цветы к памятнику портовикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Торжественная церемония прошла с учётом мер, направленных против распространения новой коронавирусной инфекции.

«Мы чтим каждого героя. И в эти дни с особой остротой понимаем, что без их подвига не было бы ни нас, ни нашей счастливой жизни, ни мирного созидательного труда современного Мурманского морского торгового порта и всех, кто связан с морем», - отметил генеральный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов.

Руководитель старейшего предприятия Мурманска рассказал, что в рамках подготовки празднования 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне на предприятии была проведена серьезная работа с архивными документами. В результате уточнения и сверки данных из архива АО «ММТП» и публикуемых новых документов Министерства обороны РФ более чем на сто человек дополнился список мурманских портовиков, награжденных орденами и медалями за выполнение заданий и проявленное мужество в годы Великой Отечественной войны. Большой объем исследовательских работ был выполнен работниками и ветеранами предприятия Алексеем Абрамовым, Юрием Шумилкиным, Ольгой Голдобиной, Сергеем Чадаевым.

«Все мы – родом из той Великой Победы. И с годами её значение проявляется ещё более ярко. Она живет в наших сегодняшних делах, в нашем ответственном отношении к памяти, к своему делу, к родному городу и краю. Нам есть, на кого равняться. И пока мы помним о подвиге наших предшественников, у нас есть будущее. А помнить мы будем всегда! С праздником! С Днем Победы!» - сказал Алексей Рыкованов.

Напомним, в годы Великой Отечественной войны мурманские портовики обработали более двух миллионов тонн грузов, необходимых на фронте и в тылу. 103 портовика погибли на своем трудовом посту. Более 300 получили ранения. Многие были отмечены высокими государственными наградами. За период Великой Отечественной войны Мурманскому морскому торговому порту трижды вручали переходящее Красное знамя Государственного Комитета обороны и десять раз – переходящее Красное знамя Наркомфлота.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)СидимДома, а оборот российского малого и среднего бизнеса в апреле упал вдвое
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума. Время важных решенийМурманской областной Думе исполнилось 25 летНЕНЕЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК. Дневник поморской путешественницы
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей... (16+)Любая власть – это служение
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

Петр Васильевич
06.05.20 11:00
Если мне память не изменяет, то этого звания мурманские власти добивали лет десять-пятнадцать. Добились, пришла перестройка. Нет той страны, люди которой победили фашизм.
Комментарий к новости:35 лет назад Мурманску было присвоено почётное звание «Город-герой»
GARPIN@
05.05.20 08:46
Социально ответственная компания не жалеет средств ради здоровья наёмных работников! О таком отношении бизнеса к своим работникам в США приходится только мечтать!
Комментарий к новости:«Принцесса Анастасия» на рейде ждёт зараженных вахтовиков из Белокаменки
Виктор Федоров, полковник в отставке
04.05.20 07:39
1. Спасибо начальнику УФСБ по СФ за работу органа в архиве. Вот еще бы «архивисты» стали внимательней и не тиражировали бы пропагандистские штампы советского периода. 2. Что такое эскортирование воен
Комментарий к новости:Новая экспозиция, посвященная воинам-контрразведчикам, открыта в музее Морской авиации Северного флота
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00Городские хроники (6+)19:15Дума. 75 лет Великой Победы (6+)
-PRO Деньги (16+)В магазинах Мурманской области картофель пошёл в рост, но в цене-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился на 24 копейки, евро теряет почти 6 копеек-PRO Энергетику (18+)С начала 2020 года заполярные атомщики произвели 3639,4 млн кВтч электроэнергии, что превышает показатели за аналогичный период прошлого года на 132,2 млн кВтч-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 8 мая-PRO Нефть и газ (18+)На континентальном шельфе России в 2020 году за счёт бюджета планируется проведение геологоразведки на нефть и газ в Баренцевом и Охотском морях-PRO Законы (18+)Деньги россиян – несостоявшихся пассажиров могут скоро превратиться в ваучер
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
29.04.20: Прошло сообщение, что все детские здравницы страны готовятся к открытию 1 июня! А вы готовы отправить детей на отдых в другой регион этим летом?Проголосовало: 415 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика