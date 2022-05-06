В Мурманске почтили память портовиков, погибших в годы Великой Отечественной войны

Сегодня в Мурманске состоялось традиционное шествие и возложение цветов к памятнику портовикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В нём приняли участие представители АО «Мурманский морской торговый порт», Совета ветеранов АО «ММТП», Мурманского филиала ФГУП «Росморпорт», Администрации морских портов Западной Арктики, компании «МАСКО», ООО «Мурманский балкерный терминал», учащиеся транспортно-логистического класса гимназии №8 г. Мурманска.

«Все, кто связан с морем, знают, насколько это непростой труд. А в годы Великой Отечественной войны, когда не было современной техники, и враг непрестанно бомбил мурманские причалы и Мурманск, он был еще более тяжелым. Но наши предшественники выстояли и победили! Нам есть, на кого равняться и с кого брать пример! С праздником, дорогие друзья!» - сказал на торжественной церемонии технический директор АО «ММТП» Евгений Гуляев.

Традиционные мемориальные мероприятия проходят у памятника портовикам, павшим в годы Великой Отечественной войны, ежегодно. Этот монумент - особое место на карте исторических достопримечательностей города-героя Мурманска. Он стал первым памятником героям тыла, открытым в Мурманск в 1945 году. Спустя 22 года, 6 ноября 1967 года он был обновлен, и в честь подвига портовиков на площади у Морского вокзала воздвигли одиннадцатиметровую стелу.

В годы Великой Отечественной войны Мурманский морской торговый порт был одной из главных целей наступления немецко-фашистских захватчиков на Мурманском направлении. Они стремились уничтожить и захватить порт, чтобы прервать доставку грузов для фронта и тыла. В тот период ММТП обработал более двух миллионов тонн грузов. 103 портовика погибли на своем трудовом посту. Более 300 получили ранения. Многие были отмечены высокими государственными наградами. За период Великой Отечественной войны Мурманскому морскому торговому порту трижды вручали переходящее Красное знамя Государственного Комитета обороны и десять раз – переходящее Красное знамя Наркомфлота.

«Наш долг, наша обязанность сделать все возможное, чтобы жизнь была спокойной, радостной, хранить традиции и всегда помнить о великом подвиге нашего народа. В этот день мы отдаем дань великому подвигу и выражаем сердечную благодарность всем тем, кто принес Победу!», - подчеркнул капитан морского порта Мурманск Эдуард Безукладов.

«9 мая – это самый главный праздник для нашего народа. Это праздник единства, когда люди смогли объединиться, чтоб победить врага. Пусть их подвиг будет в нашей памяти примером силы духа и созидания во имя могущества и процветания нашей Родины. Проходят годы сменяются поколения, но память о Великой Отечественной войне всегда останется в сердцах нашего народа», - отметила директор гимназии № 8 Ольга Клейнос.

В рамках торжественной церемонии к монументу портовикам были возложены цветы, а в небо взлетели белые голуби.

АО «Мурманский морской торговый порт» - крупнейшая стивидорная компания в Арктической зоне Российской Федерации. Входит в структуру Национальной транспортной компании (НТК), ключевыми партнерами которой являются АО «СУЭК» и АО «МХК «ЕвроХим». АО «ММТП» обеспечивает круглогодичное сообщение с важнейшими логистическими центрами во всем мире. АО «ММТП» является социально ответственным предприятием: внедряет наилучшие доступные технологии в сфере транспортной логистики и экологии, принимает активное участие в поддержке и реализации общественно важных проектов.

Фото предоставлено пресс-службой АО «Мурманский морской торговый порт».