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Мурманская область. Арктика (16+)05.05.23 16:30

В Мурманске почтили память портовиков, погибших в годы Великой Отечественной войны

«Каждый год мы приходим к памятнику портовикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Вспоминаем тех, кто трудился на причалах порта, кто ушёл на фронт, всех, кто каждый день не жалел сил для Победы, которая пришла в мае 1945-го года. Мы гордимся тем, что в ней есть вклад и наших с вами предшественников – работников Мурманского морского торгового порта», - сказал на торжественной церемонии финансовый директор АО «ММТП» Игорь Воронов.

Сегодня в Мурманске состоялось традиционное шествие и возложение цветов к памятнику портовикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В нём приняли участие представители АО «Мурманский морской торговый порт», Мурманского филиала ФГУП «Росморпорт», Администрации морских портов Западной Арктики, компании «МАСКО», ООО «Мурманский балкерный терминал», Мурманского транспортного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель», Мурманского филиала ФГУП «Управление ведомственной охраны Министерства транспорта РФ».

«Каждый год мы приходим к памятнику портовикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Вспоминаем тех, кто трудился на причалах порта, кто ушёл на фронт, всех, кто каждый день не жалел сил для Победы, которая пришла в мае 1945-го года. Мы гордимся тем, что в ней есть вклад и наших с вами предшественников – работников Мурманского морского торгового порта», - сказал на торжественной церемонии финансовый директор АО «ММТП» Игорь Воронов.

Традиционные мемориальные мероприятия у памятника портовикам, павшим в годы Великой Отечественной войны, проходят ежегодно. Этот монумент занимает особое место на карте исторических достопримечательностей города-героя Мурманска. В годы Великой Отечественной войны Мурманский морской торговый порт был одной из главных целей наступления немецко-фашистских захватчиков на Мурманском направлении. Они стремились уничтожить и захватить порт, чтобы прервать доставку грузов для фронта и тыла. В тот период ММТП обработал более двух миллионов тонн грузов. 103 портовика погибли на своем трудовом посту. Более 300 получили ранения. Многие были отмечены высокими государственными наградами. За период Великой Отечественной войны Мурманскому морскому торговому порту трижды вручали переходящее Красное знамя Государственного Комитета обороны и десять раз – переходящее Красное знамя Наркомфлота.

 

Фото предоставлено пресс-службой АО «ММТП».

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