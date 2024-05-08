В Мурманске почтили память портовиков, погибших в годы Великой Отечественной войны

Сегодня в Мурманске прошла торжественная церемония возложения цветов к памятнику портовикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В ней приняли участие представители АО «Мурманский морской торговый порт», ООО «Мурманский балкерный терминал», Мурманского филиала ФГУП «Росморпорт», Администрации морских портов Западной Арктики, компании «МАСКО».

«Каждый год в канун Дня Победы мы приходим к памятнику портовикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, и каждый раз задумываемся о том, какое мужество требовалось от людей, чтобы трудиться под постоянными бомбежками. Несмотря ни на что, они продолжали работать и приближать Победу», - отметил коммерческий директор Мурманского морского торгового порта Андрей Доценко.

О том, насколько те годы близки нам, свидетельствуют недавние события конца апреля 2024 года, когда на причалах порта была обнаружена немецкая авиационная бомба SC-1000 времен Великой Отечественной войны. Она пролежала в земле восемь десятилетий и после многочасовой операция по обезвреживанию была уничтожена специалистами МЧС России.

«Война закончилась 79 лет назад. Но мы до сих пор сталкиваемся со страшными отголосками времён Великой Отечественной войны. Тяжёлые испытания легли на плечи коллектива Мурманского морского торгового порта в годы войны, который на протяжении всей войны оставался прифронтовым. По количеству сброшенных бомб на город, Мурманск занимал второе место после Сталинграда. И памятник портовикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, - это вечное напоминание о подвиге и самоотверженности мурманчан», - сказал исполнительный директор Мурманского балкерного терминала Евгений Гуляев.

В годы Великой Отечественной войны Мурманский морской торговый порт был одной из главных целей наступления немецко-фашистских захватчиков на Мурманском направлении. Они стремились уничтожить и захватить порт, чтобы прервать доставку грузов для фронта и тыла. В тот период ММТП обработал более двух миллионов тонн грузов. 103 портовика погибли на своем трудовом посту. Более 300 получили ранения. Многие были отмечены высокими государственными наградами. За период Великой Отечественной войны Мурманскому морскому торговому порту трижды вручали переходящее Красное знамя Государственного Комитета обороны и десять раз – переходящее Красное знамя Наркомфлота.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457254834%2Fwall-149919532_3861