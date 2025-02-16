В Мурманске почтили память воинов-интернационалистов

Вчера в Аллее памяти возле Драматического театра Северного флота в областном центре состоялся торжественный митинг, посвящённый Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами отечества, и 36 годовщине со дня вывода советских войск из Республики Афганистан.

В мероприятии приняли участие председатель регионального парламента Сергей Дубовой, депутат Думы Михаил Белошеев, представители исполнительных органов власти, силовых ведомств, общественных и молодежных организаций, ветераны боевых действий, мурманчане.

- Сегодня мы вспоминаем подвиг тех, кто с риском для собственной жизни, храня верность присяге, исполнил воинский долг, и отдаём дань уважения и благодарности тем, кто защищал и сегодня защищает интересы нашей страны, - отметил в своём выступлении Сергей Дубовой. - Воины-интернационалисты стали примером мужества и боевого братства, истинной любви к Родине. Мы искренне гордимся нашими земляками, с честью и достоинством вынесшими суровые испытания, проявившими безмерную отвагу и силу духа, спасая жизни людей в «горячих точках». Мы скорбим о тех, кто не вернулся с полей сражений и пал в бою смертью храбрых. Их имена навечно в наших сердцах.

Завершился митинг минутой молчания и возложением венков и цветов к памятнику воинам-интернационалистам.

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/1ce/djicsl60ixj18pyroumv3181yjpedd3t.JPG