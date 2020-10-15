В Мурманске почтили память воинов, отстоявших Заполярье в годы Великой Отечественной войны

Сегодня у мемориального комплекса «Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» в Мурманске состоялась церемония возложения цветов в честь 76-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск в советском Заполярье.

В мероприятии приняла участие вице-губернатор Елена Дягилева.

«К сожалению, свидетелей и участников Великой Отечественной войны становится всё меньше, – отметила вице-губернатор. – И чем дальше от нас события того времени, тем важнее сохранять память о героях и следить за тем, чтобы эта память никогда не предавалась забвению. Наши деды, прадеды сделали всё возможное, чтобы у нас было счастливое будущее. Хочу пожелать всем нам до конца осознавать значение их Победы и равняться на них, так как они подали нам истинный пример любви к Родине и проявили лучшие человеческие качества – стойкость, мужество и отвагу. Низкий поклон ветеранам Великой Отечественной войны, вечная память героям!».

Сегодня мурманчане смогли принять участие в ежегодной акции «Вахта памяти». В течение дня труженики тыла, почётные граждане города-героя Мурманска, военнослужащие, представители администрации и Совета депутатов города Мурманска посетили памятные места во всех округах заполярной столицы и возложили цветы.

– Наша задача – сохранить память о мужестве и героизме защитников и тружеников города-героя Мурманска, – прокомментировал заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Михаил Белошеев. – Роль таких мероприятий в воспитании юных мурманчан чрезвычайно важна, это передача памяти, передача лучших традиций.

Маршрут акции «Вахта памяти» завершился у мемориального комплекса Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны. В торжественной церемонии возложения цветов приняли участие глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев и глава администрации города Мурманска Евгений Никора.

– Мурманская область – единственный регион, где враг продвинулся только на 30 километров от госграницы. Невиданный героизм, стойкость наших земляков – это история войны в Советском Заполярье, – рассказал Евгений Никора. – Традиция отмечать каждый год годовщину со дня разгрома немецко-фашистских войск в Советском Заполярье, безусловно, будет сохраняться.

– Здесь, на Кольской земле, было положено начало Победе. Город не только не пустил врага на свою территорию, он продолжал жить и работать, – прокомментировал Андрей Сысоев. – Люди проявили невероятную силу воли, мужество, характер. Конечно, переоценить это невозможно. Это, действительно, подвиг, именно поэтому Мурманск носит звание города-героя.

Из-за действующих на территории Мурманской области ограничений, вызванных распространением коронавирусной инфекции, церемония прошла с минимальным количеством участников.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, обширная программа празднования 76-й годовщины разгрома немецко-фашистских захватчиков в Заполярье, в которую входит более сорока событий, также была скорректирована с учётом эпидемиологической обстановки – большая часть мероприятий проводится в формате онлайн.