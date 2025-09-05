В Мурманске почтили память воинов Полярной дивизии

Почтить память героев легендарной дивизии 5 сентября собрались представители органов власти, общественных организаций, школьники, мурманчане.

Именно в этот день 1941 года началось формирование Полярной стрелковой дивизии народного ополчения с целью защиты нашего города. Почтить память героев пришли и депутаты регионального парламента.

— В те суровые годы, не думая о наградах и почестях, военную форму надели тысячи северян, – отметил в своём выступлении на митинге председатель областной Думы Сергей Дубовой. – Все они, как один, верили, что враг будет разбит, Мурманск останется непокорённым. Полярная дивизия стала грозной силой для захватчиков и внесла весомый вклад в великую Победу.

Слова признательности воинам Полярной дивизии выразил и депутат Думы Михаил Белошеев, отметив беззаветное служение Отечеству, которое должно служить нам достойным примером.

Присутствующие почтили память защитников Заполярья минутой молчания и возложением венков и цветов к подножью памятника.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/33034/