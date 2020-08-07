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Мурманская область. Арктика (16+)07.08.20 15:50

В Мурманске почтили память воинов-строителей

Мероприятие состоялось у мемориала на улице Профсоюзов. Цветы к памятнику «В честь строителей, погибших в 1941-1945 годах» возложили глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев и глава администрации города Мурманска Евгений Никора.

– Благодаря строителям в Заполярье поднялся Мурманск. В тяжелейшие года, когда началась война нужно было защищать наш город, они не только продолжали работать, но и сумели противостоять врагу, – сказал Андрей Сысоев.

– Мы ценим вклад каждого, кто в буквальном смысле по кирпичику возводил наш город. Ведь руками нескольких поколений строителей в Заполярье создан хороший гандикап, позволяющий нам работать сегодня. Сейчас Мурманск преображается с каждым годом, вы это видите. От всей души желаю плодотворной деятельности, профессиональных достижений, неиссякаемой энергии и оптимизма. Крепкого здоровья вам и вашим близким, – отметил Евгений Никора.

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