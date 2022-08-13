Мурманская область. Арктика (16+)13.08.22 10:00
В Мурманске почтили памяти воинов-строителей
Вчера в Мурманске почтили память воинов-строителей. Возле мемориала «В честь строителей, погибших в 1941-1945 годах» собрались ветераны отрасли, школьники и студенты, представители городской администрации и областного правительства.
— Тяжёлые времена рождают сильных людей. Пример воинов-строителей заполярной столицы полностью подтверждает это высказывание. Благодаря своему труду и отваге эти люди не просто построили город — они воссоздали его из руин. Их имена навсегда в наших сердцах, - сказал заместитель главы администрации города Мурманска Руфат Синякаев.
Завершился митинг церемонией возложения цветов.
Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23159&page=1
Комментарии
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