В Мурманске почтили памяти воинов-строителей

Вчера в Мурманске почтили память воинов-строителей. Возле мемориала «В честь строителей, погибших в 1941-1945 годах» собрались ветераны отрасли, школьники и студенты, представители городской администрации и областного правительства.

— Тяжёлые времена рождают сильных людей. Пример воинов-строителей заполярной столицы полностью подтверждает это высказывание. Благодаря своему труду и отваге эти люди не просто построили город — они воссоздали его из руин. Их имена навсегда в наших сердцах, - сказал заместитель главы администрации города Мурманска Руфат Синякаев.

Завершился митинг церемонией возложения цветов.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23159&page=1