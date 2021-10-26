В Мурманске поддерживают начинающих предпринимателей

Комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска проводит отбор на предоставление грантов начинающим предпринимателям. Гранты в форме субсидий будут направлены на обеспечение финансовых затрат начинающих предпринимателей при реализации бизнес-планов.

Приём заявок для участия в отборе будет проводиться с 26 октября по 24 ноября 2021 года. Заявки принимаются по адресу электронной почты: ekonomika@citymurmansk.ru.

С условиями проведения отбора, требованиями к участникам и другой дополнительной информацией можно ознакомиться по ссылке.