В Мурманске подходят к завершению работы по реконструкции улицы Нахимова

В областном центре на участке дороги от улицы Адмирала флота Лобова до улицы Сафонова полностью обновилось покрытие проезжей части, всего около 3 тысяч квадратных метров.

– Это один из технически сложных объектов. Здесь проведены масштабные работы по модернизации коммунальных сетей, прокладке силового кабеля и устройству системы ливневой канализации, – прокомментировал начальник отдела комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска Олег Шаров.

Следующий – завершающий этап ремонта – установка опор наружного освещения и ограждений.