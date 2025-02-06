В Мурманске поднят саамский национальный флаг

В торжественном митинге, который прошёл 6 февраля в Мурманске у Центра народов Севера, приняли участие спикер регионального парламента Сергей Дубовой, депутат Государственной Думы Татьяна Кусайко, уполномоченный по правам человека в Мурманской области Михаил Шилов, представители правительства региона, Общественной палаты, саамских общин и организаций.

- Этот праздник - дань уважения и признательности коренному северному народу, чья многолетняя история неотделима от истории Заполярья и всей страны, - отметил Сергей Дубовой. – В Год защитника Отечества особо хотелось бы отметить весомый вклад представителей малочисленного, но крепкого духом саамского народа в Великую Победу. В обороне Заполярья принимали участие уникальные подразделения – оленетранспортные батальоны. Мы помним и чтим героев, вставших на защиту родной Кольской земли!

Парламентарий подчеркнул, что духовное наследие, традиции и жизненная мудрость коренного народа саами - истинное сокровище Мурманской области, и выразил глубокую признательность всем, кто способствует сохранению яркой, неповторимой саамской культуры, обычаев и языка.

В регионе в этот день проходит череда тематических мероприятий. Так, в селе Ловозеро сегодня состоятся поднятие национального флага саами и традиционный праздничный концерт, в Мурманске в областной научной библиотеке пройдёт презентация изданных в 2024 году книг на саамскую тематику. Всего же в рамках празднования Международного дня саамов в Мурманской области в январе-феврале этого года запланировано проведение более 200 мероприятий.

Сегодня в Выставочном зале города Мурманска прошло торжественное открытие выставки предметов быта, одежды, кукол и игрушек кольских саамов «Там, где начинается Земля» из коллекции исследователя саамского языка, признанного специалист в области саамской письменности и культуры Нины Елисеевны Афанасьевой.

Этот коренной народ проживает на территории четырёх стран, значительная часть саамов живет в Мурманской области. История народа насчитывает тысячи лет, а уникальный образ жизни тесно связан с природой и оленеводством. Гостям мероприятия представлена экспозиция с предметами обихода саам, включая традиционные оленеводческие инструменты, одежду (герд) и украшения. Звучали композиции в саамском песенном жанре йойка.

Мурманчане приняли участие в интерактивном представлении, рассказывающем легенды, а также узнали о значении различных обрядов и праздников.

На входе участников мероприятия встречали традиционными напитками, такими как чай с ягодами и десертами с брусникой.

Выставку «Там, где начинается Земля» можно посетить до 26 февраля.

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/701/l3atjcxmubqzjesydc90fn6kdp98b75s.JPG