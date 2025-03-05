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Мурманская область. Арктика (16+)05.03.25 11:00

В Мурманске подписали международное соглашение о партнёрском сотрудничестве с Минской городской организацией общественного объединения «Белорусский союз женщин»

Региональное отделение общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России» и Минская городская организация общественного объединения «Белорусский союз женщин» договорились об обмене опытом и знаниями в таких сферах, как женское предпринимательство, образование, здравоохранение, укрепление семьи, защита материнства и детства, культура, проектная деятельность и информационный обмен. Соглашение о взаимодействии и развитии сотрудничества подписали председатель регионального отделения «Союза женщин России» Ольга Форофонова и председатель Минской городской организации общественного объединения «Белорусский союз женщин» Ольга Чемоданова.

Двусторонняя встреча женских общественных объединений прошла при участии заместителя министра развития Арктики и экономки Мурманской области Натальи Полуяновой в онлайн формате на площадке правительства Мурманской области.

«Региональное правительство поддерживает женщин в их стремлении объединять усилия в различных общественных и деловых инициативах. Сегодняшнее событие, безусловно, станет ещё одним шагом к укреплению российско-белорусских связей, к реализации общих целей, совместному поиску решений актуальных социальных проблем и вопросов в сфере предпринимательства, ведь консолидация женских объединений является эффективным механизмом мягкой силы», – отметила Наталья Полуянова.

В рамках мероприятия стороны рассказали о своей деятельности, основных достижениях и реализуемых проектах, а также обсудили перспективы сотрудничества женских общественных организаций

в сферах экономического, политического и культурного взаимодействия.

«Обе страны являются стратегическими союзниками на международной арене, непрерывно развивают и укрепляют дружественные отношения. В 2024 году после официального визита делегации Мурманской области в Минск по инициативе белорусской стороны начался процесс переговоров между двумя женскими организациями. Сегодня подписано соглашение о сотрудничестве», – поделилась Ольга Форофонова.

Как отмечает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, подписанный документ откроет новые возможности для женщин Кольского Заполярья и Республики Беларусь, а также создаст надёжные партнёрские связи на международной арене, которые приведут к положительному влиянию на социальную и экономическую жизнь региона, став еще одним элементом интеграции в развитии двух женских объединений.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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