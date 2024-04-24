В Мурманске подписано соглашение между Центром содействия жилищному строительству и региональным филиалом Госфонда «Защитники Отечества»

Автономная некоммерческая организация «Центр содействия жилищному строительству Мурманской области» заключила соглашение с региональным филиалом Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества».

Предметом соглашения является взаимодействие сторон в обеспечении реализации прав ветеранов боевых действий, участников СВО, их семей.

Центр содействия жилищному строительству сотрудничает с фондом уже с начала 2024 года. Сотрудники центра дважды в неделю работают в региональном филиале фонда, консультируют по вопросам участия в программе «Свой дом в Арктике». Теперь это взаимодействие закреплено юридически.

Напомним, среди категорий граждан получателей сертификата программы «Свой дом в Арктике» есть участники СВО и их супруги, ветераны боевых действий и их супруги, близкие родственники участников СВО или ветеранов боевых действий, супруга или супруг погибшего участника СВО или ветерана боевых действий.

Между тем, одна из главных задач филиала Госфонда «Защитники Отечества» – оказание всесторонней помощи ветеранам и их семьям в Мурманской области.

«Наш фонд создан по инициативе президента Владимира Путина. Главная цель организации – это принцип работы «одного окна». Пришёл участник СВО, сюда обратился, и по максимуму получил всю интересующую его информацию», – пояснила руководитель филиала Госфонда «Защитники Отечества» Жанна Макарова.

«Мы оказываем услуги, поддержку участникам СВО и ветеранам в оформлении документов для участия в программе «Свой дом в Арктике», то есть помогаем в получении субсидии. Это то, что мы можем и должны для них сделать, ведь они отдают гораздо больший долг – долг Родине», – прокомментировал генеральный директор Центра содействия жилищному строительству Дмитрий Димитриев.

По словам гендиректора, с начала действия программы субсидию на строительство или приобретение дома получили более 1,1 тысячи граждан. Из них более 200 человек – участники СВО и ветераны боевых действий.

Фото: https://gov-murman.ru