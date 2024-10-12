В Мурманске подведены итоги ежегодной муниципальной выставки-конференции «Юные исследователи – будущее Севера»

В ней приняли участие 134 учащихся из 25 образовательных учреждений города Мурманска: прогимназий №№24 и 40, школ №№5, 13, 18, 26, 31, 36, 44, 53 и 56, гимназий №№1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 и 10, лицеев №2, ММЛ, МПЛ, МАЛ, а также ДДТ имени А. Торцева, ДДТ имени А. Бредова.

Площадками конференции традиционно стали лидеры системы образования города Мурманска - гимназии №№1, 5, лицей №2 и Мурманский политехнический лицей.

Мурманские школьники представили на суд жюри работы по 20 секциям в пяти направлениях. Так, более 40 учебно-исследовательских работ и технических проектов были продемонстрированы в направлении «Инженерные науки в техносфере настоящего и будущего», из них 15 работ учащихся были посвящены интеллектуальным компьютерным системам, информатике, вычислительной технике и телекоммуникациям.

Как сообщает администрация города Мурманска, авторы лучших работ рекомендованы к участию в Молодёжном научном форуме Северо-Запада России «Шаг в будущее», который пройдёт в ноябре этого года.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28630&page=1