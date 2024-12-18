В Мурманске подведены итоги фестиваля инновационных практик «Детский сад: маршруты развития»

Более 300 педагогов дошкольного образования города Мурманска приняли участие в фестивале инновационных практик «Детский сад: маршруты развития».

Фестиваль проходил на площадках детских садов №№91, 27, 131, 46, 19 и 93. Обсуждались актуальные направления развития юных мурманчан: научно-техническое творчество; коррекционно-развивающая работа с детьми с ОВЗ; художественно-эстетическое развитие; гражданско-патриотическое воспитание; физическое развитие; познавательное и речевое развитие.

Как сообщает администрация города Мурманска, с 3 по 10 декабря было проведено 67 мастер-классов, 81 методический материал представлен на общественный рейтинг.

17 декабря в детском саду №34 в праздничной обстановке сертификатами и дипломами были награждены активные участники фестиваля, которые поделились своими наработками и практиками, а также коллективы шести детских садов, которые приняли в своих стенах участников фестиваля.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29072&page=1