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Мурманская область. Арктика (16+)22.05.24 19:00

В Мурманске подведены итоги конкурс «Студент года» и проекта «Студенческая среда»

Сегодня в Центре современного искусства «СОПКИ.21А» состоялась торжественная церемония закрытия молодёжных проектов.

Конкурс «Студент года» проводится в Мурманске уже в 23-й раз, Организаторами выступает администрация города Мурманска совместно с Мурманским городским студенческим Советом и МАУ МП «Объединение молодёжных центров». Цель проекта — выявление лучших представителей студенчества города Мурманска, которые отлично успевают в учёбе и имеют активную жизненную позицию.

В текущем учебном году на участие в конкурсе поступило более 120 заявок. По итогам конкурсного отбора и собеседования с претендентами до участия в основных этапах конкурса были допущены 80 студентов:

Конкурс проводился с ноября 2023 года по май 2024 года и включал в себя 17 конкурсных испытаний, которые были разделены на три этапа.

По итогам каждого из этапов конкурса число участников уменьшалось, в каждый новый этап проходили студенты, успешно справившиеся с заданиями предыдущего и набравшие наибольшее количество баллов.

Как сообщает администрация города Мурманска, сегодня объявлены три победителя и призёры конкурса, занявшие второе и третье места. Эти ребята на протяжении следующего учебного года (2024 — 2025) будут получать именные стипендии.

Абсолютной победительницей стала Ангелина Великанова, студентка 2 курса ГАПОУ МО «Мурманский колледж экономики и информационных технологий». Девушка учится по специальности «Информационные системы и программирование».

В номинации «Лучший студент образовательной организации высшего образования» победителями признаны:

1 место — Яна Калмыкова, студентка 1 курса СЗИ (ф) Московского гуманитарно-экономического университета;

2 место — Кристина Солодилова, студентка 1 курса ФГАОУ ВО «Мурманский арктический университет»;

3 место — Владимир Кочин, студент 2 курса ФГАОУ ВО «Мурманский арктический университет».

В номинации «Лучший студент профессиональной образовательной организации» победителями признаны:

1 место — Александр Плисов, студент 1 курса Мурманского морского рыбопромышленного колледжа им. И.И. Месяцева ФГАОУ ВО «Мурманский арктический университет»;

2 место — Алина Маркелова, студентка 2 курса ГАПОУ МО «Мурманский технологический колледж сервиса»;

3 место — Лилия Шамхалова, студентка 2 курса Мурманского морского рыбопромышленного колледжа им. И.И. Месяцева ФГАОУ ВО «Мурманский арктический университет».

Все призёры и финалисты конкурса награждены дипломами и памятными подарками.

Городской проект «Студенческая среда» впервые стартовал в городе Мурманске в 2015 году и стал приемником городского конкурса «Лучший студенческий совет».

Цель проекта — активизация потенциала студенческой молодежи города Мурманска путем формирования системного подхода к вовлечению студентов в социально полезную деятельность и организации их культурного досуга.

Участие в проекте приняли 12 образовательных организаций. В течение учебного года для студентов проведено 27 мероприятий различной направленности, в том числе 17 событий организованы МАУ МП «Объединение молодежных центров».

По итогам проекта все образовательные организации-участники награждены благодарственными письмами и памятными подарками.

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=27413&page=1

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