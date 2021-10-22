В Мурманске подведены итоги конкурса «Дом, в котором мы живём»

В областном центре прошёл общегородской конкурс «Дом, в котором мы живём». В нём принимали участие управляющие организации, ответственные за содержание многоквартирных домов в Мурманске.

На данный момент уже подведены итоги. В конкурсе было предусмотрено три номинации: «Чистый двор – чистый город», «Мой дом – моя забота» и «Дом эффективного управления/обслуживания».

Содержание и благоустройство территорий, а также санитарно-техническое содержание многоквартирного дома и придомовой территории – основные критерии оценки качества работы управляющих организаций. В каждой из номинаций были определены по три победителя. Так, в номинации «Чистый двор – чистый город» первое место заняла управляющая компания ООО «Норд Сервис». На второй строчке ООО «Наш Общий Дом». Замыкает тройку лидеров ООО «УК Мурманремстрой».

В номинации «Мой дом – моя забота» лучшим стало ТСЖ «Самойловой – 4». Вторая позиция за ЖСК «Мурманск – 31». Третье место – ЖСК «Мурманск – 32».

В третьей номинации, под названием «Дом эффективного управления/обслуживания» два первых призовых места занимает ООО «УК Мурманремстрой». На третьей позиции ООО «Севергрупп».

Все победители награждены памятными дипломами и ценными призами.