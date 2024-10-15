В Мурманске подведены итоги конкурса «Дом, в котором мы живём»

В заполярной столице прошёл общегородской конкурс «Дом, в котором мы живём». В нём приняли участие управляющие организации, товарищества собственников жилья и жилищно-строительные кооперативы, ответственные за содержание многоквартирных домов в областном центре.

Как сообщает администрация города Мурманска, победители и призёры конкурса определялись онлайн-голосованием мурманчан на портале «Наш Север».

В номинации «Мой дом — моя забота» наибольшее число голосов набрало ТСЖ «Цитадель-1», второе место — ЖСК «Мурманск 85-9», третье место — ТСЖ «Кольский, 204».

В номинации «Дом эффективного управления/обслуживания» первое место заняло ООО «Северные жилищные системы», второе место — ООО «Линия Севера», третье место — ООО «РЦУ ЖФ».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/