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Мурманская область. Арктика (16+)15.10.24 13:30

В Мурманске подведены итоги конкурса «Дом, в котором мы живём»

В заполярной столице прошёл общегородской конкурс «Дом, в котором мы живём». В нём приняли участие управляющие организации, товарищества собственников жилья и жилищно-строительные кооперативы, ответственные за содержание многоквартирных домов в областном центре.

Как сообщает администрация города Мурманска, победители и призёры конкурса определялись онлайн-голосованием мурманчан на портале «Наш Север».

В номинации «Мой дом — моя забота» наибольшее число голосов набрало ТСЖ «Цитадель-1», второе место — ЖСК «Мурманск 85-9», третье место — ТСЖ «Кольский, 204».

В номинации «Дом эффективного управления/обслуживания» первое место заняло ООО «Северные жилищные системы», второе место — ООО «Линия Севера», третье место — ООО «РЦУ ЖФ».

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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