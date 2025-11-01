В Мурманске подведены итоги конкурса «Дом, в котором мы живём»

В этом году профессиональное состязание объединило управляющие организации, товарищества собственников жилья и жилищно-строительные кооперативы. Всего на конкурс вынесено 19 адресов, лучших выбирали жители города-героя с помощью голосования на портале «Наш Север».

Как сообщает администрация города Мурманска, в номинации «Мой дом – моя забота»: 1 место – ТСН «Гармония»; 2 место – ТСЖ «Самойловой 4»; 3 место — ЖСК «Мурманск 85-10».

В категории «Дом эффективного управления/обслуживания»: 1 место – ООО «Чистый дом»; 2 место – ООО «ГОК»; 3 место – ООО «Севжилсервис».

