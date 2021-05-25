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Мурманская область. Арктика (16+)25.05.21 14:30

В Мурманске подведены итоги регионального этапа конкурса социальных проектов Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ» и АНО «Новые технологии развития»

Подведены итоги мурманского регионального этапа Межрегионального конкурса социальных проектов «Комфортная среда обитания – 2021». Он был организован Фондом «СУЭК-РЕГИОНАМ» и АНО «Новые технологии развития» и проводился на территориях присутствия Сибирской угольной энергетической компании, в том числе, в Мурманске. Оператором конкурса в Мурманске выступает АО «Мурманский морской торговый порт», входящее в АО «Национальная транспортная компания». В конкурсе приняли участие некоммерческие организации, учреждения социальной сферы, инициативные группы мурманчан.

«Мы продолжаем ежегодную работу по проведению конкурса «Комфортная среда обитания» и видим, что интерес к нему со стороны мурманчан растет. Конкурсная комиссии регионального этапа постаралась поддержать максимально возможное число проектов и направила их организаторам для итогового решения», - сказала начальник службы по социальным вопросам и коммуникациям АО «ММТП» Галина Чадаева.

Решением комиссии одобрение получили десять проектов. В том числе, проведение военно-спортивных состязаний среди молодёжи «Заполярный Рубеж», создание спортивной площадки для подготовки к сдаче норм ВФСК «ГТО» 1 ступени «ГТО шагает в детский сад», устройство и оборудование универсальной спортивно-игровой площадки и универсальной спортивно-игровой площадки для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, строительство велопарковки, проект по высадке цветочных растений и кустарников для оформления растительной зоны экспозиции «Гордимся краем мы родным!», создание муралов, роспись фасадов жилых домов и оформление дворов. Итоговый список проектов, получивших поддержку, будет обнародован по итогам заседания межрегиональной комиссии конкурса.

Конкурс «Комфортная среда обитания», проводится с 2011 года. Среди его задач - поддержка гражданских инициатив, вовлечение жителей в решение социальных проблем своих территорий, формирование комфортной среды проживания.

Отметим,  АО «Национальная транспортная компания» (НТК), ключевыми партнерами которой являются СУЭК, ЕвроХим и СГК, выступает Управляющей компанией АО «Мурманский морской торговый порт». В конце 2020 года транспортные активы СУЭК и Еврохим, которые отмечают 20-летие в этом году, переданы в управление вновь созданной операторской компании - НТК. На предприятиях СУЭК, Еврохим, СГК и НТК работают более 100 000 человек. Основной акционер Андрей Мельниченко.

 

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