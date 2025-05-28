В Мурманске подведены итоги студенческих проектов

Церемония закрытия проекта «Студенческая среда» и конкурса «Студент года» состоялась в Центре современного искусства «СОПКИ.21А». Награды победителям вручил глава города Мурманска Юрий Сердечкин.

Традиционный городской проект «Студенческая среда», направленный на активизацию потенциала студенческой молодежи города Мурманска путем формирования системного подхода к вовлечению студентов в социально полезную деятельность и организации их культурного досуга, проходил в Мурманске с ноября 2024 года по май 2025 года. В «Студсреде» приняли участие 12 образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования, расположенных на территории города Мурманска. В рамках проекта организации ВПО и СПО приняли участие в 10 городских мероприятиях, проводимых МАУ МП «Молодёжь51», а также провели мероприятия на базе своих образовательных учреждений, приуроченные к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и направленные на сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание обучающихся образовательных организаций.

Также в ноябре 2024 года состоялось открытие XXIV городского конкурса «Студент года». По итогам конкурсного отбора к участию были допущены 80 студентов. Конкурс включал в себя 14 испытаний и три этапа. В финал вышли 17 человек.

Традиционно по итогам конкурса определены три победителя и призёры:

— абсолютный победитель конкурса «Студент года» — студентка первого курса Мурманского арктического университета Екатерина Петрова;

— призёры номинации «Лучший студент образовательной организации высшего образования»: студентки третьего курса МАУ Анастасия Копытько (1 место) и Олеся Тихонова (2 место), а также первокурсница МАУ Софья Чернова (3 место);

— призёры номинации «Лучший студент профессиональной образовательной организации»: студентка второго курса Мурманского медицинского колледжа Эвелина Логвиненко (1 место), студенты третьего и второго курса Мурманского колледжа экономики и информационных технологий Анастасия Окулова (2 место) и Алексей Жернов (3 место).

Также в рамках церемонии состоялось награждение благодарственными письмами специалистов образовательных организаций, внесших значительный вклад в развитие студенческого самоуправления по итогам 2024/2025 учебного года, и подведение итогов конкурса среди руководителей студенческих советов образовательных организаций города Мурманска «Поколение лидеров».

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30065&page=1